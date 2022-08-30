ЗАМАНА - Капсулу со священной землей Брестской крепости передали дагестанскому музею

Капсулу со священной землей Брестской крепости передали дагестанскому музею

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30 августа, 2022. Вторник 08:47
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Капсулу со священной землей Брестской крепости передали дагестанскому музею

Сотрудники Белорусского общественного объединения «Русское общество» и участники проекта «Содружества» передали капсулу со священной землей Брестской крепости на хранение председателю Комитета по спорту, туризму и делам молодёжи администрации Махачкалы Магомеду Суменову, информирует пресс-служба ведомства.

Капсулу со священной землей Брестской крепости передали дагестанскому музею
Общество

Участники проекта «Содружество» проехали более 37 000 км по дорогам Беларуси и России, где провели памятные акции. Визит в Махачкалу был организован по инициативе лидера проекта Александра Манец при поддержке администрации Махачкалы и городского спорткомитета.

«В числе легендарных защитников Брестской крепости насчитывалось 30 дагестанцев. Среди них: Даниял Абдуллаев из Чародинского района, Максуд-Перей Шихалиев из Хасавюрта, Аслан Сурхайханов из Лакского района. Абдуллаев в боях за крепость уничтожил вражеский танк и нескольких фашистов», — рассказала участница регионального общественного объединения «Русское общество» Елена Манец.

Капсула со священной Брестской землей будет находиться в Музее Боевой славы.

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