ЗАМАНА - Ребятам с ОВЗ помогут выбрать востребованную в регионе профессию

Ребятам с ОВЗ помогут выбрать востребованную в регионе профессию

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28 августа, 2022. Воскресенье 17:39
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Ребятам с ОВЗ помогут выбрать востребованную в регионе профессию

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Институтом развития профессионального образования и Фондом гуманитарных проектов – оператором проекта «Билет в будущее».

Ребятам с ОВЗ помогут выбрать востребованную в регионе профессию
Общество

Стороны будут взаимодействовать в вопросах совершенствования профориентационной работы для ребят-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также помогать им с выбором профессии, которую можно будет получить, в том числе, в системе среднего профессионального образования.

Об этом сообщил директор Фонда Гуманитарных Проектов федеральный оператор проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

«Мы стремимся к тому, чтобы профориентационные диагностики стали доступны для всех российских школьников. Результатом нашего взаимодействия с Институтом развития профобразования должна стать платформа по профессиональной навигации, которая поможет ребятам находить и использовать информацию о перспективах локального рынка труда для трудоустройства у себя в регионе. Надеемся повышать качество среднего профобразования и развивать совместные программы в сфере подготовки кадров с учетом актуальных потребностей экономики», - отметил Иван Есин.

Справочно.

«Билет в будущее» – проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6–11-х классов, реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Региональным оператором проекта «Билет в будущее» в Дагестане выступает Центр опережающей профессиональной подготовки на базе Технического колледжа имени Р.Н. Ашуралиева.

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