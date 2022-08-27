Он сообщил, что в рамках республиканского проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» на текущий год запланировано создание проекта «Расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан». Весной был подписан государственный контракт по результатам электронного аукциона с ООО «Земля». В соответствии с договором подрядной организацией осуществляются проектно-изыскательские работы. Средства на 2022 год – 3 млн рублей.
Расчистку озера Аджи проведут в рамках нацпроекта «Экология»
- Автор Дарья
- 27 августа, 2022. Суббота 03:47
Озеро Аджи (Папас) расчистят в рамках национального проекта. Об этом вчера, 26 августа, на собрании Совета при Главе Дагестана по стратегическому развитию и проектной деятельности в регионе под руководством главы кабмина Абдулмуслима Абдулмуслимова проинформировал Нариман Абдулмуталибов.
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