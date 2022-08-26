Как информирует пресс-служба ведомства, эксперты усилили основание дорожного полотна, заменили неустойчивое основание на определенных участках, разместили водопропускные трубы по основной дороге и на примыканиях, сделали прочнее обочины песчано-гравийной смесью.
«На участке в селе Новосельское появятся 3 автобусные остановки с автопавильонами. Кроме того, будет осуществлен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе размещение дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки», – уточняют в ведомстве.