ЗАМАНА - В Дагестане идет ремонт автомобильной дороги Аксай – Чагаротар – Буденовка

В Дагестане идет ремонт автомобильной дороги Аксай – Чагаротар – Буденовка

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26 августа, 2022. Пятница 17:22
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В Дагестане идет ремонт автомобильной дороги Аксай – Чагаротар – Буденовка

В рамках реализации госпрограммы Минтранспорта Дагестана в Хасавюртовском районе специалисты почти завершили асфальтирование автодороги местного значения Аксай – Чагаротар – Буденовка на участке км 4,1 – км 6,8.

В Дагестане идет ремонт автомобильной дороги Аксай – Чагаротар – Буденовка
Общество

Как информирует пресс-служба ведомства, эксперты усилили основание дорожного полотна, заменили неустойчивое основание на определенных участках, разместили водопропускные трубы по основной дороге и на примыканиях, сделали прочнее обочины песчано-гравийной смесью.

«На участке в селе Новосельское появятся 3 автобусные остановки с автопавильонами. Кроме того, будет осуществлен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе размещение дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки», – уточняют в ведомстве.

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