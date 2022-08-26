Дмитрий Щугорев: «Желаю Дагестану не сбавлять набранный темп развития»

«Я не первый раз в республике. И в каждый свой визит вижу, как меняется самый южный регион России. Наш фестиваль "Голос Евразии" в текущем году проходит накануне Дня знаний. С интересом узнал о том, что в рамках реализации федеральной программы по капремонту школ к началу учебного года будут отремонтированы примерно 200 образовательных учреждений.

Считаю это большим успехом - провести в оперативный срок ремонт такого большого числа школ в 40 городах и района. Вижу и многие другие позитивные изменения в экономической отрасли, например, в сфере туризма. Желаю Дагестану не сбавлять набранный темп, развиваться быстро и поступательно», — высказался ведущий.