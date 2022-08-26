ЗАМАНА - Представители МЧС провели патрулирование в Эльтавском лесу Махачкалы

Представители МЧС провели патрулирование в Эльтавском лесу Махачкалы

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26 августа, 2022. Пятница 15:35
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Представители МЧС провели патрулирование в Эльтавском лесу Махачкалы

Рейд представителей отдела надзорной деятельности прошёл в Эльтавском лесу Махачкалы, информирует пресс-служба МЧС по региону.

Представители МЧС провели патрулирование в Эльтавском лесу Махачкалы
Общество

«Высокая температура воздуха, сильный ветер и сухая погода часто становятся причиной возникновения пожаров в лесных массивах. Поэтому, вооружившись памятками о пожарной безопасности, работники МЧС организовали патрулирование в Эльтавском лесу. С местными жителями провели сходы, на которых было поведано о том, как вести себя в случае обнаружения пожара», – заявляет ведомство.  Организаторы рейда также развесили памятки на деревьях, предупреждающие о запрете выбрасывания окурков и о том, как предотвратить пожар в лесу. 

Кроме того, жителям была вручена наглядная агитация «О запрете выжигания сухой растительности и разжигания костров».

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