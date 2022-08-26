Представители МЧС провели патрулирование в Эльтавском лесу Махачкалы

«Высокая температура воздуха, сильный ветер и сухая погода часто становятся причиной возникновения пожаров в лесных массивах. Поэтому, вооружившись памятками о пожарной безопасности, работники МЧС организовали патрулирование в Эльтавском лесу. С местными жителями провели сходы, на которых было поведано о том, как вести себя в случае обнаружения пожара», – заявляет ведомство. Организаторы рейда также развесили памятки на деревьях, предупреждающие о запрете выбрасывания окурков и о том, как предотвратить пожар в лесу.



Кроме того, жителям была вручена наглядная агитация «О запрете выжигания сухой растительности и разжигания костров».