Масштабные соревнования по автомобильному спорту среди внедорожников пройдут в Казбековском районе

Масштабные соревнования по автомобильному спорту среди внедорожников на призы депутата ГД ФС России Сайгидпаши Умаханова пройдут в Казбековском районе.

Завтра, 27 августа, в населенном пункте Ленинаул Казбековского района пройдет чемпионат Дагестана по автомобильному спорту в категории «Джип-триал» и 4-й этап Кубка СКФО по трофи-спринту. Мероприятие пройдет при поддержке депутата Госдумы Федерального Собрания России Сайгидпаши Умаханова.



Соревнования нацелены на популяризацию и развитие автомобильного внедорожного спорта, выявление лучших экипажей, укрепление духа патриотизма, спортивной состязательности и взаимопомощи между участниками, а также пропаганду здорового образа жизни.



В мероприятии поучаствуют жители из 7 субъектов России: Дагестан, Ростовская область, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чечня.