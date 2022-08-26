Завтра, 27 августа, в населенном пункте Ленинаул Казбековского района пройдет чемпионат Дагестана по автомобильному спорту в категории «Джип-триал» и 4-й этап Кубка СКФО по трофи-спринту.
Мероприятие пройдет при поддержке депутата Госдумы Федерального Собрания России Сайгидпаши Умаханова.
Соревнования нацелены на популяризацию и развитие автомобильного внедорожного спорта, выявление лучших экипажей, укрепление духа патриотизма, спортивной состязательности и взаимопомощи между участниками, а также пропаганду здорового образа жизни.
В мероприятии поучаствуют жители из 7 субъектов России: Дагестан, Ростовская область, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чечня.
Масштабные соревнования по автомобильному спорту среди внедорожников пройдут в Казбековском районе
- Автор Дарья
- 26 августа, 2022. Пятница 14:45
Масштабные соревнования по автомобильному спорту среди внедорожников на призы депутата ГД ФС России Сайгидпаши Умаханова пройдут в Казбековском районе.
Завтра, 27 августа, в населенном пункте Ленинаул Казбековского района пройдет чемпионат Дагестана по автомобильному спорту в категории «Джип-триал» и 4-й этап Кубка СКФО по трофи-спринту.
Мероприятие пройдет при поддержке депутата Госдумы Федерального Собрания России Сайгидпаши Умаханова.
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