В течение 3-х дней зрителей ждут выступления более 200 успешных лекторов – государственных деятелей, представителей бизнеса, исследователей и популяризаторов науки, экспертов медиаиндустрии, более 120 часов просветительского контента, а также лекции в новых форматах, премьера просветительского спектакля и так далее. Впервые регистрация на марафон станет открытой для всех желающих – отбор слушателей будет идти по результатам творческого конкурса.

Площадками мероприятия станут студии в 5 городах, каждая будет освещать одну тему. Достижения науки, культуры, инженерии, технологические и научные открытия, а также богатейшее историческое и культурное наследие, природные богатства России и все, что составляет достояние страны и мира, станет предметом обсуждения наставников и участников мероприятия.



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