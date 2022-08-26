ЗАМАНА - В Лакском районе Дагестана открыли новый водопровод протяженностью 11 км

В Лакском районе Дагестана открыли новый водопровод протяженностью 11 км

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26 августа, 2022. Пятница 13:47
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В Лакском районе Дагестана открыли новый водопровод протяженностью 11 км

Торжественное открытие водопровода прошло сегодня, 26 августа, в селе Хуна Лакского района Дагестана. Новый водопровод обеспечит водой 3 села, информирует пресс-служба Минэкономики Дагестана.

В Лакском районе Дагестана открыли новый водопровод протяженностью 11 км
Общество

"Водопровод протяженностью 11 километров построили в Лакском районе в рамках региональной инвестиционной программы: праздничное открытие прошло сегодня в селе Хуна. Новая водопроводная линия обеспечила качественной питьевой водой жителей трех населенных пунктов - Курла, Лахир и Хуна", — заявляет пресс-служба ведомства.

Уточняют, что возведение объекта осуществлялось с 2020 года с применением современной системы фильтрации и обеззараживания воды ультрафиолетом. Стоимость строительства составила около 91 млн рублей. 

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