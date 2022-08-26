"Водопровод протяженностью 11 километров построили в Лакском районе в рамках региональной инвестиционной программы: праздничное открытие прошло сегодня в селе Хуна. Новая водопроводная линия обеспечила качественной питьевой водой жителей трех населенных пунктов - Курла, Лахир и Хуна", — заявляет пресс-служба ведомства.
Уточняют, что возведение объекта осуществлялось с 2020 года с применением современной системы фильтрации и обеззараживания воды ультрафиолетом. Стоимость строительства составила около 91 млн рублей.