ЗАМАНА - Житель Дагестана стал призером конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

Житель Дагестана стал призером конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

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26 августа, 2022. Пятница 11:12
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Житель Дагестана стал призером конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

Объявлены результаты 8 регионального чемпионата конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», который проходил в Набережных Челнах, информирует АНО «Россия – страна возможностей».

Житель Дагестана стал призером конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»
Общество

Конкурс является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Дагестанец Мурад Миллинов занял 3 место и попал в топ-15 участников.

На мероприятие зарегистрировался 421 человек. Целью участников проекта было создать модель для обнаружения изображений лиц и силуэтов граждан, а также номеров транспортных средств, что позволит обезличить персональные сведения россиян и не допустить их использование преступниками.

По итогам конкурса 15 участников получили призы – туристическую поездку в один из субъектов России в рамках программы «Больше, чем путешествие» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

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