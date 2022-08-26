Конкурс является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Дагестанец Мурад Миллинов занял 3 место и попал в топ-15 участников.
На мероприятие зарегистрировался 421 человек. Целью участников проекта было создать модель для обнаружения изображений лиц и силуэтов граждан, а также номеров транспортных средств, что позволит обезличить персональные сведения россиян и не допустить их использование преступниками.
По итогам конкурса 15 участников получили призы – туристическую поездку в один из субъектов России в рамках программы «Больше, чем путешествие» президентской платформы «Россия – страна возможностей».