Махачкалинский морской торговый порт и «РЕД СОФТ» подписали соглашение о сотрудничестве

Махачкалинский морской торговый порт и российский разработчик «РЕД СОФТ» подписали контракт о совместной работе, в рамках которой они собираются реализовать технологические проекты в сфере информационной безопасности.

Как информирует пресс-служба порта, документ подразумевает составление «дорожных карт» по переходу на российское программное обеспечение и обмен опытом в области IT.

«Морской торговый порт Махачкалы реализует стратегические для страны и региона цели. Информационные технологии имеют в этом важнейшую роль. Переход на российское программное обеспечение в нынешней ситуации позволит нам автоматизировать рабочие процессы и обезопасить их. Благодарим “РЕД СОФТ” за отзывчивость и надеемся на плодотворную совместную работу», – высказался заместитель гендиректора порта Хаджи-Мурад Абашилов.