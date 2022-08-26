ЗАМАНА - Махачкалинский морской торговый порт и «РЕД СОФТ» подписали соглашение о сотрудничестве

Махачкалинский морской торговый порт и «РЕД СОФТ» подписали соглашение о сотрудничестве

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26 августа, 2022. Пятница 10:51
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Махачкалинский морской торговый порт и «РЕД СОФТ» подписали соглашение о сотрудничестве

Махачкалинский морской торговый порт и российский разработчик «РЕД СОФТ» подписали контракт о совместной работе, в рамках которой они собираются реализовать технологические проекты в сфере информационной безопасности.

Махачкалинский морской торговый порт и «РЕД СОФТ» подписали соглашение о сотрудничестве
Общество

Как информирует пресс-служба порта, документ подразумевает составление «дорожных карт» по переходу на российское программное обеспечение и обмен опытом в области IT.

«Морской торговый порт Махачкалы реализует стратегические для страны и региона цели. Информационные технологии имеют в этом важнейшую роль. Переход на российское программное обеспечение в нынешней ситуации позволит нам автоматизировать рабочие процессы и обезопасить их. Благодарим “РЕД СОФТ” за отзывчивость и надеемся на плодотворную совместную работу», – высказался заместитель гендиректора порта Хаджи-Мурад Абашилов.

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