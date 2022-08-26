Как информирует пресс-служба порта, документ подразумевает составление «дорожных карт» по переходу на российское программное обеспечение и обмен опытом в области IT.
«Морской торговый порт Махачкалы реализует стратегические для страны и региона цели. Информационные технологии имеют в этом важнейшую роль. Переход на российское программное обеспечение в нынешней ситуации позволит нам автоматизировать рабочие процессы и обезопасить их. Благодарим “РЕД СОФТ” за отзывчивость и надеемся на плодотворную совместную работу», – высказался заместитель гендиректора порта Хаджи-Мурад Абашилов.