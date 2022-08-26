Дагестанские журналисты могут принять участие во Всероссийском конкурсе «СМИротворец»

Идет прием работ на XIV Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец», который организован Федеральным агентством по делам национальностей и Гильдией межэтнической журналистики, информирует пресс-служба министерства образования и науки Дагестана.

В нынешнем году конкурс включает в себя 8 категорий: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук», «Детские и молодежные СМИ», «Культурный код», «Поколение мультимедиа» и «Блоги».

Принять участие можно с работами, опубликованными (вышедшими в эфир) в СМИ, размещенными в сообществах соцсетей, видеохостингах и специальных платформах в период с 1 августа прошлого года по 1 августа текущего года. Заявки и конкурсные проекты можно отправить через электронную форму до 15 сентября для представителей СМИ Северо-Кавказского федерального округа. Ознакомиться с положением и заполнить заявку можно на официальном портале проекта. Победители федерального конкурса получат награды в конце осени в Москве.