ЗАМАНА - Шамилб Дабишев избран руководителем Левашинского района на сессии районного Собрания депутатов

Шамилб Дабишев избран руководителем Левашинского района на сессии районного Собрания депутатов

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26 августа, 2022. Пятница 08:46
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Шамилб Дабишев избран руководителем Левашинского района на сессии районного Собрания депутатов

Лидером Левашинского района на сессии районного Собрания депутатов выбран на 2-й срок нынешний глава муниципалитета Шамиль Дабишев.

Шамилб Дабишев избран руководителем Левашинского района на сессии районного Собрания депутатов
Общество

Как информирует пресс-служба района, все депутаты отдали голос за кандидатуру действующего руководителя муниципального района Шамиля Дабишева. Он поблагодарил собравшихся за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия для последующего развития района во всех направлениях.

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