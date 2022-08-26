Шамиль Дабишев избран руководителем Левашинского района на сессии районного Собрания депутатов

Как информирует пресс-служба района, все депутаты отдали голос за кандидатуру действующего руководителя муниципального района Шамиля Дабишева. Он поблагодарил собравшихся за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия для последующего развития района во всех направлениях.

