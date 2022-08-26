Как информирует пресс-служба района, все депутаты отдали голос за кандидатуру действующего руководителя муниципального района Шамиля Дабишева.
Он поблагодарил собравшихся за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия для последующего развития района во всех направлениях.
Шамиль Дабишев избран руководителем Левашинского района на сессии районного Собрания депутатов
- Автор Дарья
- 26 августа, 2022. Пятница 08:46
Лидером Левашинского района на сессии районного Собрания депутатов выбран на 2-й срок нынешний глава муниципалитета Шамиль Дабишев.
Как информирует пресс-служба района, все депутаты отдали голос за кандидатуру действующего руководителя муниципального района Шамиля Дабишева.
Он поблагодарил собравшихся за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия для последующего развития района во всех направлениях.
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