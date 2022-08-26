ЗАМАНА - В Дагестане впервые пройдет масштабный субботник по сбору винограда с участием госслужащих

В Дагестане впервые пройдет масштабный субботник по сбору винограда с участием госслужащих

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26 августа, 2022. Пятница 08:23
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В Дагестане впервые пройдет масштабный субботник по сбору винограда с участием госслужащих
По поручению главы кабинета министров Абдулмуслима Абдулмуслимова завтра, 27 августа, в регионе пройдет масштабный субботник по сбору винограда.
В Дагестане впервые пройдет масштабный субботник по сбору винограда с участием госслужащих
Общество

Решение о его организации приняли вчера, 25 августа, в ходе совещания премьера с руководителями сельскохозяйственного блока в Правительстве – вице-премьером Нариманом Абдулмуталибовым, администрации Минсельхозпрода, Комитета по рыбному хозяйству и Комитета по виноградарству республики.

Как высказался Абдулмуслимов, на данный момент в Дагестане активно идет сбор винограда. В нынешнем году регион планирует собрать не менее 240-250 000 тонн. В 2021 году региональные сельхозтоваропроизводители смогли собрать рекордный урожай винограда – почти 238 000 тонн.

«В текущем году мы привлечем к сбору винограда наших государственных сотрудников. Это будет хорошей помощью аграриям. Кроме того, это полезно и для госслужащих – приобщать к труду, как было когда-то, мы тоже выезжали на виноградники, коллективный труд – делает нас ближе», — заявил глава кабмина.

В субботу группы в числе 10-20 человек от каждого министерства и ведомства региона, Администрации Главы и Правительства Дагестана, поедут по районам на уборку винограда. Весь собранный урожай останется у сельхозтоваропроизводителей для последующей продажи.

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