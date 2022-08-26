Также гостями праздника стали заместитель главы министерства промышленности и торговли региона Хаджимурад Исрапилов, гендиректор АО «Керамогранит Дагестан» Михаил Журавлев, гендиректор ООО «Салаватстекло Каспий» Фаниль Гумеров и другие.

На мероприятии с пожеланиями и словами поздравления выступили разные почетные гости.

В рамках «Праздника детства» 84 школьника получили рюкзаки с наборами школьных принадлежностей, а 24 детям, за успехи в учебе и спортивные достижения, вручили грамоты и приятные призы.

Стоит заметить, что акция по подготовке первоклассников к учебному году была проведена по предложению руководства заводов. Мероприятие организуется 2 год и стало уже традицией.