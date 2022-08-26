ЗАМАНА - Более 80 детей работников промышленных предприятий получили портфели с наборами школьных принадлежностей

Более 80 детей работников промышленных предприятий получили портфели с наборами школьных принадлежностей

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26 августа, 2022. Пятница 08:13
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Более 80 детей работников промышленных предприятий получили портфели с наборами школьных принадлежностей
Вчера, 25 августа, заместитель премьер-министра Дагестана Ризван Газимагомедов поучаствовал в мероприятии по подготовке детей сотрудников заводов к учебному году «Праздник детства», которое прошло в Кумторкалинском районе на площадке предприятия «Керамогранит Дагестан».
Более 80 детей работников промышленных предприятий получили портфели с наборами школьных принадлежностей
Общество

Также гостями праздника стали заместитель главы министерства промышленности и торговли региона Хаджимурад Исрапилов, гендиректор АО «Керамогранит Дагестан» Михаил Журавлев, гендиректор ООО «Салаватстекло Каспий» Фаниль Гумеров и другие.

На мероприятии с пожеланиями и словами поздравления выступили разные почетные гости.

В рамках «Праздника детства» 84 школьника получили рюкзаки с наборами школьных принадлежностей, а 24 детям, за успехи в учебе и спортивные достижения, вручили грамоты и приятные призы.

Стоит заметить, что акция по подготовке первоклассников к учебному году была проведена по предложению руководства заводов. Мероприятие организуется 2 год и стало уже традицией.

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