Премьер – министр поприветствовал участников мероприятия от имени Главы РД Сергея Меликова и отметил, что фестиваль «Голос Евразии» по праву занимает почетное место в ряду крупных медиапроектов страны.

«Этот замечательный праздник телевизионного искусства органично вписался в культурную жизнь российских регионов. Его знают, ждут, фестиваль с каждым годом набирает все большую аудиторию и географию.

Наше мероприятие проходит в непростое время. Сегодня, пожалуй, как никогда прежде, честное и открытое журналистское слово становится живительным источником, благодаря которому мы узнаем правду о происходящих в мире событиях и процессах. Поэтому с особым чувством хотел бы выразить слова признательности в адрес представителя массмедиа Донецкой народной республики, несмотря на сложности, нашедшего возможность принять участие в данном фестивале.

Приветствую также представителей Республики Абхазия и Республики Южная Осетия – давних друзей, с которыми у нас тесные экономические и межкультурные связи.

Безусловно, в современных условиях еще более важной видится и главная цель фестиваля – сохранение и пропаганда наших общих культурных ценностей. Россия – это уникальное сообщество народов, и мы с гордостью демонстрируем всему миру образцы человеколюбия, высокой духовности, пример дружбы и созидания, сотрудничества и развития», - сказал Абдулмуслимов.

Также глава кабмина выразил надежду на то, что форум поможет участникам обрести новых друзей, получить конструктивный опыт и запомнится яркими впечатлениями от природного и культурного богатства региона.

«Убежден, что фестиваль «Голос Евразии» откроет новые имена. Желаю вам, дорогие друзья, плодотворной работы, увлекательного знакомства с самобытными медиапроектами, успешной реализации творческих идей и планов», - заключил премьер.

Далее перед участниками фестиваля выступил руководитель Регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. В своей речи он отметил, что 2022 год официально объявлен Годом сохранения культур народов Российской Федерации и поблагодарил Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова за прием участников форума на гостеприимной земле Дагестана.

«Я очень рад, что в этом году мы снова встречаемся на замечательной земле Республики Дагестан. Предыдущий опыт показал, что фестиваль «Голос Евразии» очень востребован и нужен.

В прошлый раз Дагестан так тепло нас принял, что мы попросили Луизу Гаджиевну, Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Мухудиновича принять нас еще раз. Спасибо, что вы нас услышали.

В России этот год официально объявлен Годом сохранения культур народов Российской Федерации. Логично и символично, что после небольшого перерыва, мы снова проводим фестиваль «Голос Евразии» именно в этом году.

Россия - это огромное Евразийское пространство, объединяющее 193 народов, которые живут на огромной территории нашей страны.

ГТРК ежесуточно вещает на 57 языках и наречиях народов Российской Федерации. Такого нет нигде в мире, даже в Европе. А ГТРК «Дагестан», к нашей гордости, вещает на 14 языках каждый день.

Спасибо Добродееву, который поддерживает эту инициативу», - подчеркнул он.

Отметим, что Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии» проводится филиалом ВГТРК ГТРК «Дагестан» при поддержке Главы Республики Дагестан, Народного Собрания РД и Правительства Республики Дагестан с целью повышения профессионального уровня его участников, обмена опытом создания телевизионных и радиопроектов на национальных языках, а также объединения представителей разных регионов для сохранения и развития традиций и обычаев народов, населяющих Российскую Федерацию.