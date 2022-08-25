В Дагестане прошла церемония открытия Всероссийского фестиваля национального вещания «Голос Евразии-2022»

«Фестиваль с каждым годом набирает все большую аудиторию и расширяется география. Наше мероприятие проходи в непростое время. Сегодня, как никогда прежде, честное и открытое журналистское слово становится живительным источником, благодаря которому мы узнаем правду о происходящих в мире событиях и процессах. Безусловно в современных условиях еще больше видится главная цель фестиваля – сохранение и пропаганда наших общих культурных ценностей. Надеюсь, что несколько дней проведенных в Дагестане станут для вас насыщенными, полными ярких впечатлений и конструктивного опыта, вы обретете новых коллег и единомышленников. Желаю вам плодотворной работы!», — сказал Абдулмуслимов.