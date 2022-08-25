Началась регистрация участников «Диктанта Победы-2022»

На портале международной акции «Диктант Победы-2022» началась регистрация участников. Для заполнения заявки необходимо выбрать площадку на карте, нажать на кнопку «Записаться здесь» и следовать инструкции.

Организатором акции стала партия «Единой России». Соорганизатором ее в республике является Минмолодежи Дагестана.

Как высказался Председатель общественного совета федерального партийного проекта «Историческая память» Курбан Багадзиев, в регионе будет организована работа 100 площадок. Планируется, что акция пройдет во всех муниципалитетах республики.

Стоит напомнить, что международная акция партии пройдет 3 сентября — в день окончания Второй мировой войны. В «Диктанте Победы» можно принять участие как офлайн, так и онлайн на портале диктантпобеды.рф.