Организатором акции стала партия «Единой России». Соорганизатором ее в республике является Минмолодежи Дагестана.
Как высказался Председатель общественного совета федерального партийного проекта «Историческая память» Курбан Багадзиев, в регионе будет организована работа 100 площадок. Планируется, что акция пройдет во всех муниципалитетах республики.
Стоит напомнить, что международная акция партии пройдет 3 сентября — в день окончания Второй мировой войны. В «Диктанте Победы» можно принять участие как офлайн, так и онлайн на портале диктантпобеды.рф.