ЗАМАНА - Началась регистрация участников «Диктанта Победы-2022»

Началась регистрация участников «Диктанта Победы-2022»

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25 августа, 2022. Четверг 16:12
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Началась регистрация участников «Диктанта Победы-2022»

На портале международной акции «Диктант Победы-2022» началась регистрация участников. Для заполнения заявки необходимо выбрать площадку на карте, нажать на кнопку «Записаться здесь» и следовать инструкции.

Началась регистрация участников «Диктанта Победы-2022»
Общество

Организатором акции стала партия «Единой России». Соорганизатором ее в республике является Минмолодежи Дагестана.

Как высказался Председатель общественного совета федерального партийного проекта «Историческая память» Курбан Багадзиев, в регионе будет организована работа 100 площадок. Планируется, что акция пройдет во всех муниципалитетах республики.

Стоит напомнить, что международная акция партии пройдет 3 сентября — в день окончания Второй мировой войны. В «Диктанте Победы» можно принять участие как офлайн, так и онлайн на портале диктантпобеды.рф.

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