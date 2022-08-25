ЗАМАНА - Дагестанские туроператоры получат субсидии на туристско-экскурсионные поездки для детей

Дагестанские туроператоры получат субсидии на туристско-экскурсионные поездки для детей

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25 августа, 2022. Четверг 15:45
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Дагестанские туроператоры получат субсидии на туристско-экскурсионные поездки для детей

В рамках реализации государственной программы Дагестана «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан» министерство туризма региона объявляет о старте приема заявок на предоставление туроператорам субсидий на возмещение затрат на туристско-экскурсионные поездки для детей, пребывающих в сложной жизненной ситуации.

Дагестанские туроператоры получат субсидии на туристско-экскурсионные поездки для детей
Общество

Это дети сироты, инвалиды, дети, которые остались без попечения родителей и другие.

Заявку можно отправить такими способами:

– прийти в Министерство, 2 этаж, 13 кабинет, по адресу город Махачкала, улица Сурхаева, 1;
– с помощью МФЦ.

Прием заявок проходит с 25 августа по 20 октября нынешнего года включительно.

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