Общероссийское родительское собрание пройдет 31 августа

По традиции перед стартом нового учебного года 31 августа в 10:30 (по московскому времени) руководитель Минпросвещения России Сергей Кравцов проведет IX Общероссийское родительское собрание, на котором расскажет о ходе реализации Президентской программы капремонта школ, родительском контроле за ремонтом и строительством, «золотом стандарте образования», единой образовательной программе и многом другом.

Сбор вопросов со всей России демонстрирует, что родителей волнуют вопросы обучения по единой программе и единым комплектам учебников, участия родительского сообщества в воспитании, горячего питания в школах, организации родительского контроля за ремонтом и нагрузки на учеников, перспектив развития Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи. На эти и многие другие вопросы ответит Кравцов.

Собрание будет идти в формате открытой межрегиональной беседы с подключением из всех федеральных округов России. На горячую линию собрания уже пришло более 6 000 обращений.

Среди главных вопросов родительского собрания:

- Программы воспитания в школе;

- Родительский контроль за ремонтом и строительством школьной инфраструктуры;

- Информационная система «Моя школа» как система взаимодействия родителей и учебного заведения.