Сбор вопросов со всей России демонстрирует, что родителей волнуют вопросы обучения по единой программе и единым комплектам учебников, участия родительского сообщества в воспитании, горячего питания в школах, организации родительского контроля за ремонтом и нагрузки на учеников, перспектив развития Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи. На эти и многие другие вопросы ответит Кравцов.
Собрание будет идти в формате открытой межрегиональной беседы с подключением из всех федеральных округов России. На горячую линию собрания уже пришло более 6 000 обращений.
Среди главных вопросов родительского собрания:
- Программы воспитания в школе;
- Родительский контроль за ремонтом и строительством школьной инфраструктуры;
- Информационная система «Моя школа» как система взаимодействия родителей и учебного заведения.