ЗАМАНА - Проект дагестанского педагога вошел в топ-100 лучших практик по профориентации в России

Проект дагестанского педагога вошел в топ-100 лучших практик по профориентации в России

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25 августа, 2022. Четверг 14:48
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Проект дагестанского педагога вошел в топ-100 лучших практик по профориентации в России

Проект дагестанского педагога-организатора по ранней профессиональной ориентации школьников «Мир профессий будущего» попал в топ-100 лучших Всероссийских профориентационных практик.

Проект дагестанского педагога вошел в топ-100 лучших практик по профориентации в России
Общество

Автор работы заместитель директора по воспитательной работе гимназия № 2 имени А.М. Сайтиева города Хасавюрт Патимат Гусейнова заметила, что проект нацелен на расширение профориентационных и профессиональных возможностей для молодого поколения в субъектах.

«Одна из самых острых проблем для детей — это сложность в выборе профессии. В старшей школе в период подготовки к выпускным экзаменам неопределенность относительно будущей профессии увеличивает стресс у школьников, а в будущем приводит к снижению учебной и трудовой мотивации. В ходе жизненного пути сегодняшним подросткам предстоит поменять не одну профессию. Таким образом, навык самостоятельного выстраивания личной траектории становится критически необходимым», — высказалась Патимат Гусейнова. 

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