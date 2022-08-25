Проект дагестанского педагога вошел в топ-100 лучших практик по профориентации в России

Автор работы заместитель директора по воспитательной работе гимназия № 2 имени А.М. Сайтиева города Хасавюрт Патимат Гусейнова заметила, что проект нацелен на расширение профориентационных и профессиональных возможностей для молодого поколения в субъектах.

«Одна из самых острых проблем для детей — это сложность в выборе профессии. В старшей школе в период подготовки к выпускным экзаменам неопределенность относительно будущей профессии увеличивает стресс у школьников, а в будущем приводит к снижению учебной и трудовой мотивации. В ходе жизненного пути сегодняшним подросткам предстоит поменять не одну профессию. Таким образом, навык самостоятельного выстраивания личной траектории становится критически необходимым», — высказалась Патимат Гусейнова.