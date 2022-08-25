ЗАМАНА - 24 ФАПа полностью достроены и оснащены в Дагестане по Программе модернизации первичного звена здравоохранения

24 ФАПа полностью достроены и оснащены в Дагестане по Программе модернизации первичного звена здравоохранения

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25 августа, 2022. Четверг 14:13
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24 ФАПа полностью достроены и оснащены в Дагестане по Программе модернизации первичного звена здравоохранения

24 ФАПа (фельдшерско-акушерских пункта) открылись в Дагестане, их обустроили и оснастили оборудованием.

24 ФАПа полностью достроены и оснащены в Дагестане по Программе модернизации первичного звена здравоохранения
Общество

На снимках можно увидеть масштаб изменений: было — стало.

На фотографиях — ФАП в селе Чулат Табасаранского района, это новый объект, построенный взамен ветхого. Помимо нового оборудования, здесь размещена прямая связь с другими региональными клиниками.

Капремонт ФАПов, а также строительство новых пунктов продолжались в течение 2-х лет почти во всех муниципалитетах региона. 24 объекта уже готовы, еще в 7 работы близятся к концу.

Еще более полусотни ФАПов находятся на стадии капремонта в 2022 году.

В тех случаях, когда подрядчики не исполнили свою работу, Минздрав принимает соответствующие меры — разрывая контракты и заключая новые контракты.

Так было, например, с ФАПом в селе Заната Шамильского района. За долгие годы здание пришло в ветхость. Подрядчик свой контракт по капитальному ремонту пункта не выполнил. По итогам нового аукциона будет подобран другой подрядчик, а работы будут закончены в этом году.

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