ЗАМАНА - Новый сервис для обратной связи по вопросам ОМС начал работать в Дагестане

Новый сервис для обратной связи по вопросам ОМС начал работать в Дагестане

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25 августа, 2022. Четверг 10:11
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Новый сервис для обратной связи по вопросам ОМС начал работать в Дагестане

На официальном портале ТФОМС Дагестан начал работать виджет для обращений жителей посредством регистрации через сайт «Госуслуги», информирует пресс-служба ведомства.

Новый сервис для обратной связи по вопросам ОМС начал работать в Дагестане
Общество

Граждане могут заявить о проблемах с полисом ОМС, получением бесплатной медицинской помощи по ОМС, а также могут внести свои идеи, пожелания по поводу работы системы ОМС. Виджет с заголовком «Проблемы с полисом ОМС?» находится на главной странице сайта ТФОМС РД.

Чтобы отправить обращение, необходимо кликнуть на кнопку «Написать» и в открывшемся окне охарактеризовать суть проблемы. К письму можно приложить копии выписки из медицинской карты, результатов диагностических и лабораторных исследований и другое.

Далее нужно пройти авторизацию с помощью учетной записи сайта «Госуслуги», после чего сообщение отправят на рассмотрение. Статус обращения можно контролировать в «личном кабинете» пользователя на «Госуслугах».

Обращение будет рассмотрено в установленные законом сроки.

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