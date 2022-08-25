ЗАМАНА - В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Гергебильском районе отремонтируют 14 улиц

В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Гергебильском районе отремонтируют 14 улиц

Автор
25 августа, 2022. Четверг 09:46
|||
В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Гергебильском районе отремонтируют 14 улиц

В рамках республиканского проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в нынешнем году в Гергебильском районе отремонтируют 14 улиц общей протяженностью 2,2 км, информирует Минтранспорта республики.

В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Гергебильском районе отремонтируют 14 улиц
Общество

«На благоустройство и ремонт дорог в муниципалитете в текущем году направлено 13,4 млн рублей», – заявляет ведомство.

Стоит напомнить, что в минувшем году в Гергебильском районе в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» отремонтировали 9 улиц общей протяженностью 1 километр. На благоустройство и ремонт дорог в муниципалитете было направлено 5,1 млн рублей.

Уточняют, что на ремонт и капремонт муниципальных улично-дорожных сетей в текущем году в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» выделен 1 млрд 680,2 млн рублей.

Прочитано 31 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top