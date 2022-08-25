В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Гергебильском районе отремонтируют 14 улиц

В рамках республиканского проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в нынешнем году в Гергебильском районе отремонтируют 14 улиц общей протяженностью 2,2 км, информирует Минтранспорта республики.

«На благоустройство и ремонт дорог в муниципалитете в текущем году направлено 13,4 млн рублей», – заявляет ведомство.

Стоит напомнить, что в минувшем году в Гергебильском районе в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» отремонтировали 9 улиц общей протяженностью 1 километр. На благоустройство и ремонт дорог в муниципалитете было направлено 5,1 млн рублей.

Уточняют, что на ремонт и капремонт муниципальных улично-дорожных сетей в текущем году в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» выделен 1 млрд 680,2 млн рублей.