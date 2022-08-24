Участниками смены стали более 200 детей. Среди них – победители и призеры муниципального и республиканских этапов всероссийских олимпиад 2021-2022 учебного года, участники майской профильной смены «Альтаир. Весна», летней профильной смены «Альтаир. Физмат. Инженерные каникулы», а также ребята из Республиканского центра по выявлению и развитию таланта обучающихся. Обучение будет идти по таким предметам: олимпиадное обществознание, история, экология, биология, математика, физика, литературное творчество, шахматы и робототехника. Лекции будут вести лучшие учителя региона.
Профильная смена «Альтаир. Лето. Наука. Литературное искусство. Спорт» стартовала в Дагестане
- Автор Дарья
- 24 августа, 2022. Среда 17:29
Церемония открытия летней профильной смены «Альтаир. Лето. Наука. Литературное искусство. Спорт» прошла в детском оздоровительном лагере «Солнечный берег, информирует пресс-служба министерства образования и науки РД.
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