Профильная смена «Альтаир. Лето. Наука. Литературное искусство. Спорт» стартовала в Дагестане

Участниками смены стали более 200 детей. Среди них – победители и призеры муниципального и республиканских этапов всероссийских олимпиад 2021-2022 учебного года, участники майской профильной смены «Альтаир. Весна», летней профильной смены «Альтаир. Физмат. Инженерные каникулы», а также ребята из Республиканского центра по выявлению и развитию таланта обучающихся. Обучение будет идти по таким предметам: олимпиадное обществознание, история, экология, биология, математика, физика, литературное творчество, шахматы и робототехника. Лекции будут вести лучшие учителя региона.