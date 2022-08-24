Первый полет в Махачкалу пройдет 10 сентября. Прямые регулярные полеты будут проходить по такому графику: 1) вылет из Самары каждую неделю по средам и субботам в 02:30, прилет в Махачкалу по местному времени в 03:55, рейс длится 2 часа 25 минут; 2) вылет из Махачкалы каждую неделю по средам и субботам в 04:55, прилет в Самару по местному времени в 08:20, рейс длится 2 часа 25 минут.
Из Самары запустят прямые рейсы в Махачкалу
- Автор Дарья
- 24 августа, 2022. Среда 10:11
В сентябре возобновятся полеты из Самары в Махачкалу. Проводить рейсы будет авиакомпания Nordwind на воздушных суднах Boeing 737–800.
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