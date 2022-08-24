ЗАМАНА - В Дагестане участника Курской битвы поздравили с 79-ой годовщиной Победы

В Дагестане участника Курской битвы поздравили с 79-ой годовщиной Победы

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24 августа, 2022. Среда 08:12
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В Дагестане участника Курской битвы поздравили с 79-ой годовщиной Победы

В День разгрома советскими солдатами немецко‑фашистских войск в Курской битве вчера, 23 августа, заместитель премьер-министра РД Мурад Казиев посетил участника битвы, героя Великой Отечественной войны Ибрагимпашу Садыкова.

В Дагестане участника Курской битвы поздравили с 79-ой годовщиной Победы
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Встретившись, Мурад Казиев передал герою поздравительное письмо от руководителя Дагестана Сергея Меликова, после чего сам поздравил Ибрагимпашу Садыкова с 79-ой годовщиной Победы в Курской битве.

«Выражаю искреннюю благодарность в вашем лице всем участникам Великой Отечественной войны за проявленные храбрость и героизм. Вы патриот и являетесь настоящим примером для подражания. Спасибо вам за спасенный мир, за чистое небо над головой. Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни», — высказался вице-премьер. 

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