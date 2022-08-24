В Дагестане участника Курской битвы поздравили с 79-ой годовщиной Победы

Встретившись, Мурад Казиев передал герою поздравительное письмо от руководителя Дагестана Сергея Меликова, после чего сам поздравил Ибрагимпашу Садыкова с 79-ой годовщиной Победы в Курской битве.

«Выражаю искреннюю благодарность в вашем лице всем участникам Великой Отечественной войны за проявленные храбрость и героизм. Вы патриот и являетесь настоящим примером для подражания. Спасибо вам за спасенный мир, за чистое небо над головой. Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни», — высказался вице-премьер.