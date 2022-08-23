Представители Минтруда РД поздравили участника Великой Отечественной войны Юрия Петрухина с 95-летием

Побывали в гостях у героя войны исполняющий обязанности руководителя Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Махачкалы Патимат Магомедова, глава отдела социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Адиль Чумалаев и представители Следственного Ууправления Следственного комитета России по республике.

Юрий Петрухин появился на свет 23 августа 1927 года. В 1943 году, когда ему исполнилось 16 лет, его вызвали в военкомат. Далее Петрухина отправили на службу в железнодорожные войска СССР. Юноша служил в части, которая базировалась на Северном Кавказе. Ветеран во время Победы пребывал в Польше. Ему вручили медали Жукова, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».