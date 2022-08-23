Дагестан попал в число пилотных регионов, в которых реализуется данное решение, рассказал премьер. Задача — оказание помощи учебным заведениям в выполнении программы патриотического воспитания. «В их целях – найти подход к каждому ребенку, вовлекать их в общественные движения и молодежные программы», — добавил Абдулмуслимов.
В дагестанских школах появится новая должность
- Автор Дарья
- 23 августа, 2022. Вторник 15:14
С нового учебного года в школах республики появится должность советника по воспитательной работе. Об этом на августовском собрании сотрудников образования региона проинформировал глава кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов.
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