Многих туристов привлекают в Дагестан старые и новые достопримечательности, например, пещеры Нохо, экраноплан «Лунь», самый большой фонтан в России и туристический путь на Чиркейскую ГЭС.
А вот Любовь Патокова из Московской области с юных лет интересовалась работами народного поэта республики Расула Гамзатова — и наконец приехала в родные края классика. Кроме того, она пешком добралась до знаменитого аула Гамсутль.
Часть путешественников интересуется гастротуризмом: кухню Дагестана положительно оценили многие гости. В такой атмосфере находят для себя новые занятия и местные жители. Так, Марат Ибрагимов, учитель иностранных языков, попробовал себя в роли гида. И стал экскурсоводом в своем родном городе Дербент.