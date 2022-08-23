С начала 2022 года в Дагестане побывало более миллиона гостей

В текущем году в Дагестане будет постановлен еще один рекордный показатель по посещению региона туристами. К концу лета республику посетит в общем уже миллион человек. Сотрудники телекомпании РГВК «Дагестан» попробовали разобраться в мотивах путешественников.

Многих туристов привлекают в Дагестан старые и новые достопримечательности, например, пещеры Нохо, экраноплан «Лунь», самый большой фонтан в России и туристический путь на Чиркейскую ГЭС.

А вот Любовь Патокова из Московской области с юных лет интересовалась работами народного поэта республики Расула Гамзатова — и наконец приехала в родные края классика. Кроме того, она пешком добралась до знаменитого аула Гамсутль.

Часть путешественников интересуется гастротуризмом: кухню Дагестана положительно оценили многие гости. В такой атмосфере находят для себя новые занятия и местные жители. Так, Марат Ибрагимов, учитель иностранных языков, попробовал себя в роли гида. И стал экскурсоводом в своем родном городе Дербент.