Дагестан получит грантовую поддержку Ростуризма на развитие туризма

Ростуризм выбрал 48 субъектов России, которые получат гранты на реализацию проектов в области туризма в следующем году. Об этом в своем телеграм-канале проинформировала руководительница ведомства Зарина Догузова.

«В общем в нынешнем году в рамках данной меры планируется поддержать не менее 1000 проектов на 5,3 млрд рублей», – озвучила Зарина Догузова.

Дагестан выиграл гранты по всем 3-м заявленным категориям. Республика получит:

– 132,1 млн на формирование, благоустройство пляжных зон и национальных туристических маршрутов;

– 81,7 млн рублей на открытие кемпингов и автокемпингов;

– 103,8 млн на покупку туристического оборудования, формирование электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями, приобретение оборудования для информационных центров и пунктов проката, а также создание новых туристических маршрутов, включая, например, маркировку, навигацию и организацию зон отдыха.