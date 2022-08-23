«В общем в нынешнем году в рамках данной меры планируется поддержать не менее 1000 проектов на 5,3 млрд рублей», – озвучила Зарина Догузова.
Дагестан выиграл гранты по всем 3-м заявленным категориям. Республика получит:
– 132,1 млн на формирование, благоустройство пляжных зон и национальных туристических маршрутов;
– 81,7 млн рублей на открытие кемпингов и автокемпингов;
– 103,8 млн на покупку туристического оборудования, формирование электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями, приобретение оборудования для информационных центров и пунктов проката, а также создание новых туристических маршрутов, включая, например, маркировку, навигацию и организацию зон отдыха.