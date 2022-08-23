Парашютисты из 30 регионов России приедут на соревнования в Дагестан

«В нынешнем году поучаствовать в наших соревнованиях изъявило гораздо больше желающих, чем это было прошлый раз в 2020 году. Спортсмены из 30 российских субъектов точно приедут к нам. География участников широкая – регионы СКФО, центральной части страны и Дальнего Востока. Также мы ждем участников из некоторых дружественных нам государств. Кроме того, будут представлены команды силовых структур, ветераны боевых действий», – рассказал Абдуллатипов.