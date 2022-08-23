Акция «Цвета моей Родины» ко Дню государственного флага России прошла в Дагестане

Большой российский флаг размером 15×20 метров развернули на крепости «Нарын-кала» в Дербенте, на подвесном мосту в Казбековском районе, на смотровой площадке в Тарки-Тау, а также акция проходила в парке имени Ленинского Комсомола в Махачкале и Избербаше.

«В 2022 году мы решили организовать акцию в важных местах нашего горного края. Превратили это мероприятие в своеобразный патриотический флешмоб, в котором с удовольствием принимали участие жители муниципальных образований республики», – высказался руководитель «Дагпатриотцентра» Рамазан Магомедов.