ЗАМАНА - Акция «Цвета моей Родины» ко Дню государственного флага России прошла в Дагестане

Акция «Цвета моей Родины» ко Дню государственного флага России прошла в Дагестане

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23 августа, 2022. Вторник 11:44
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Акция «Цвета моей Родины» ко Дню государственного флага России прошла в Дагестане

Акция «Цвета моей Родины» ко Дню государственного флага России прошла в Дагестане, информирует пресс-служба министерства молодежи региона.

Акция «Цвета моей Родины» ко Дню государственного флага России прошла в Дагестане
Общество

Большой российский флаг размером 15×20 метров развернули на крепости «Нарын-кала» в Дербенте, на подвесном мосту в Казбековском районе, на смотровой площадке в Тарки-Тау, а также акция проходила в парке имени Ленинского Комсомола в Махачкале и Избербаше. 

«В 2022 году мы решили организовать акцию в важных местах нашего горного края. Превратили это мероприятие в своеобразный патриотический флешмоб, в котором с удовольствием принимали участие жители муниципальных образований республики», – высказался руководитель «Дагпатриотцентра» Рамазан Магомедов. 

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