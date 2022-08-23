Дагестанские бизнесмены собрали полмиллиона рублей на благотворительном заплыве по Мочоху

Бизнесмены из Дагестана Камиль Саламов и Камил Камилов собрали деньги на помощь подопечным благотворительных фондов, совершив заплыв на 3,5 километра по озеру Мочох.

Благодаря акции помощь получили дети с задержкой в развитии, ДЦП, нарушением слуха – подопечные благотворительных фондов «Тут Добро», «Синяя птица», «Движение – это жизнь», «Умка» и «Клуб добрых дел».

В общем было собрано 1 084 273 рублей. За 24 часа через Tooba было получено 734 919 рублей. Стоит напомнить, что Tooba – это благотворительная площадка, открытая в 2018 году в Дагестане. За время работы через мобильное приложение пришло более 505 млн рублей в благотворительные фонды, с которыми сервис работает.