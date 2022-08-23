ЗАМАНА - Дагестанские бизнесмены собрали полмиллиона рублей на благотворительном заплыве по Мочоху

Дагестанские бизнесмены собрали полмиллиона рублей на благотворительном заплыве по Мочоху

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23 августа, 2022. Вторник 11:11
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Дагестанские бизнесмены собрали полмиллиона рублей на благотворительном заплыве по Мочоху

Бизнесмены из Дагестана Камиль Саламов и Камил Камилов собрали деньги на помощь подопечным благотворительных фондов, совершив заплыв на 3,5 километра по озеру Мочох.

Дагестанские бизнесмены собрали полмиллиона рублей на благотворительном заплыве по Мочоху
Общество

Благодаря акции помощь получили дети с задержкой в развитии, ДЦП, нарушением слуха – подопечные благотворительных фондов «Тут Добро», «Синяя птица», «Движение – это жизнь», «Умка» и «Клуб добрых дел».

В общем было собрано 1 084 273 рублей. За 24 часа через Tooba было получено 734 919 рублей. Стоит напомнить, что Tooba – это благотворительная площадка, открытая в 2018 году в Дагестане. За время работы через мобильное приложение пришло более 505 млн рублей в благотворительные фонды, с которыми сервис работает.

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