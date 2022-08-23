Новые ФАПы Кулинского и Лакского районов скоро примут своих пациентов

В Кулинском районе Татьяна Беляева и другие представители ведомства осуществили обход в центральной районной больнице, а также осмотрели ФАП в селе Сумбатль. Как этот ФАП, так и ФАП в селе Цовкра-2 были построены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Оба фельдшерско-акушерских пункта на 100% оснащены и компьютеризированы, к ним подключены все необходимые коммуникации, уже получено санитарно-эпидемическое заключение, объекты пребывают на стадии лицензирования, идет облагораживание территории вокруг них.

На финальной стадии и ФАП в селе Щара Лакского района, который также принял делегацию.