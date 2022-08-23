Мероприятие было посвящено успешной организации хаджа по благотворительной программе сенатора Сулеймана Керимова и началу последнего этапа строительства мечети имени Пророка Мухаммада, финансирование которого взял на себя сенатор от Дагестана.
Помощник муфтия Дагестана Мухаммадрасул Саадуев высказался: «Всевышний Аллагь дал каждому из нас много видов поклонения Ему. Среди них есть такой вид поклонения, который бывает только один раз в жизни у многих из нас – это хадж, к нему нужно относиться серьезно и беречь его. Этот маджлис ознаменует воздаяние хвалы Всевышнему Аллагьу за то, что нам дался в этом году хадж и что Всевышний дал нам такого хорошего, щедрого и благочестивого своего раба в лице Сулеймана Керимова, который проявляет беспрецедентную щедрость. От лица всех вас выражаю еще раз ему искреннюю благодарность, и пусть Всевышний Аллагь каждый цент, потраченный им на ваше паломничество, воздаст ему в сотни раз. И пусть все, что он делает во благо этой республики, этой страны Всевышний сделает ему самым надежным вкладом на Судный день».
Сулеймана Керимова поблагодарили за успешную организацию хаджа
- Автор Дарья
- 23 августа, 2022. Вторник 03:01
В воскресенье, 21 августа, в Духовном центре имени пророка Исы прошел мавлид, организованный благотворительными фондами «Бурхан» и «Инсан».
Мероприятие было посвящено успешной организации хаджа по благотворительной программе сенатора Сулеймана Керимова и началу последнего этапа строительства мечети имени Пророка Мухаммада, финансирование которого взял на себя сенатор от Дагестана.
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