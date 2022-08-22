ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» улучшат качество энергоснабжения для порядка 400 000 жителей горных районах Дагестана

«Россети Северный Кавказ» улучшат качество энергоснабжения для порядка 400 000 жителей горных районах Дагестана

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22 августа, 2022. Понедельник 16:17
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«Россети Северный Кавказ» улучшат качество энергоснабжения для порядка 400 000 жителей горных районах Дагестана

Эксперты филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» продолжают подготовку энергообъектов в условиях сильных нагрузок в 12 горных районах, где живет около 400 000 человек.

«Россети Северный Кавказ» улучшат качество энергоснабжения для порядка 400 000 жителей горных районах Дагестана
Общество

Так, работы будут вестись в следующих районах республики: Акушинский, Ботлихский, Гумбетовский, Гунибский, Цумадинский, Шамильский, Левашинский, Тляратинский, Унцукульский, Хунзахский, Лакский, Гергебильский.

«К середине августа в распределительных сетях специалисты уже заменили 41 трансформатор, отремонтировали 63 комплектные трансформаторные подстанции (КТП), смонтировали 6,7 км самонесущего изолированного провода (СИП) вместо старых проводов, заменили 990 сломанных деревянных опор на новые и 3500 изоляторов», – заявляют представители «Россети Северный Кавказ».

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