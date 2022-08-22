Так, работы будут вестись в следующих районах республики: Акушинский, Ботлихский, Гумбетовский, Гунибский, Цумадинский, Шамильский, Левашинский, Тляратинский, Унцукульский, Хунзахский, Лакский, Гергебильский.
«К середине августа в распределительных сетях специалисты уже заменили 41 трансформатор, отремонтировали 63 комплектные трансформаторные подстанции (КТП), смонтировали 6,7 км самонесущего изолированного провода (СИП) вместо старых проводов, заменили 990 сломанных деревянных опор на новые и 3500 изоляторов», – заявляют представители «Россети Северный Кавказ».