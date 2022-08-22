В Дагестане начался российский интернет-форум РИФ.Кавказ

Российский интернет-форум "Кавказ" (РИФ.Кавказ), посвященный темам цифровизации экономики и государственного управления, начал свою работу сегодня, 22 августа, в Махачкале. В нем поучаствует заместитель руководители министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Андрей Заренин, информирует ТАСС.

По сведениям пресс-службы ведомства, в мероприятии поучаствуют сотрудники федеральной и региональной властей и ведомств, коммерческие и некоммерческие компании, общественные объединения и бюджетные учреждения СКФО и других субъектов страны.

Как заявил ТАСС глава Минцифры республики Юрий Гамзатов, на базе форума обсудят цифровизацию транспортного сектора, туризма, импортозамещающие технологии. Кроме этого, на мероприятии будут озвучены аспекты информационной безопасности, защиты персональных сведений, этики интернет-сообществ в регионе.

Первым на пленарной площадке форума выступил руководитель департамента по работе с регионами АНО "Диалог регионы" Артем Ткаченко, который рассказал о трендах государственной коммуникации, и о том, как улучшить эффективность медиакомпаний.