На свадьбе играла национальная музыка, которая делала атмосферу еще более красивой. Данный проект реализуется для привлечения гостей в регион.
В Дагестане был реализован проект «Свадебный туризм»
- Автор Дарья
- 22 августа, 2022. Понедельник 12:29
В селе Кубачи прошла свадьба гостей из Казани в национальном стиле. Мероприятие прошло со всеми атрибутами старинной свадьбы: все были в национальных нарядах.
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