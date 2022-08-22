ЗАМАНА - В Дагестане был реализован проект «Свадебный туризм»

В Дагестане был реализован проект «Свадебный туризм»

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22 августа, 2022. Понедельник 12:29
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В Дагестане был реализован проект «Свадебный туризм» В Дагестане был реализован проект «Свадебный туризм» В Дагестане был реализован проект «Свадебный туризм» В Дагестане был реализован проект «Свадебный туризм» В Дагестане был реализован проект «Свадебный туризм»

В селе Кубачи прошла свадьба гостей из Казани в национальном стиле. Мероприятие прошло со всеми атрибутами старинной свадьбы: все были в национальных нарядах.

В Дагестане был реализован проект «Свадебный туризм»
Общество

На свадьбе играла национальная музыка, которая делала атмосферу еще более красивой. Данный проект реализуется для привлечения гостей в регион.

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