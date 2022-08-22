В преддверии Дня Флага РФ в Кайтагском районе прошел ряд патриотических мероприятий

В рамках мероприятий, для создания праздничной атмосферы, районные и сельские Центры культуры и библиотеки были украшены баннерами с патриотическими лозунгами, российскими флагами и разноцветными шарами. Также в учреждениях культуры были развернуты книжные выставки «День Российского флага», где представлены энциклопедии, книги по истории России, статьи и другая полезная информация о нашей любимой Отчизне. Помимо этого работники библиотек провели с местной молодежью информационные часы «Один флаг – одна Россия», «Символика России», тематические часы «Мы гордимся нашим флагом», в ходе которых организаторы рассказали собравшимся о славной истории российского флага. Открывая познавательные мероприятия, библиотекари отметили, что День Флага – это один из самых молодых российских праздников, учрежденный 22 августа 1991 года, и трехцветный государственный флаг Российской Федерации, овеянный славой многих поколений россиян, был поднят над Домом Правительства, заменив красное полотнище с серпом и молотом. «Все страны мира имеют свои символы – флаг, герб и гимн, и они являются отличительными знаками государства. Символы нашего государства выражают особенности его исторического пути, являются отличительными чертами в ряде других стран. Герб и Флаг России созданы в соответствии со строгими правилами и имеют общую символику, которые олицетворяют красоту и справедливость, победу добра над злом. Одним из важнейших государственных символов России является Государственный флаг. Цвету флага придаётся особый смысл: белый означает мир и чистоту совести, синий – небо, верность и правду, красный – огонь, отвагу и кровь, пролитую за Родину. Государственному флагу отдаются высшие государственные почести», - рассказали они. Также библиотекари не оставили без внимания историю возникновения бело-сине-красного флага, который, появившись на рубеже 17-18 веков, стал национальным, а три цвета флага, впервые получили официальное толкование: красный цвет означал – «державность», синий – цвет Богоматери, под покровительством которой находится Россия, а белый – цвет свободы и независимости. Однако со временем значения менялись, но цвета остались прежними.

Волонтеры Кайтага дружно присоединились к предпраздничным мероприятиям и провели акцию по раздаче ленточек жителям райцентра в виде российского триколора, после чего в живописном месте - на мосту через реку Уллу-чай в Парке Победы было развернуто большое трехцветное полотно, являющееся гордостью всех россиян.