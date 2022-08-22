ЗАМАНА - Премьер Дагестана проведал пострадавших в аварии с микроавтобусом

Премьер Дагестана проведал пострадавших в аварии с микроавтобусом

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22 августа, 2022. Понедельник 11:49
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Премьер Дагестана проведал пострадавших в аварии с микроавтобусом

Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 21 августа, приехал в Республиканский ортопедо-травматологический центр, дабы проведать пострадавших в ужасной аварии с микроавтобусом.

Премьер Дагестана проведал пострадавших в аварии с микроавтобусом
Общество
В центре находятся пострадавшие женщина и мужчина.

«Они идут на поправку, им оказывается необходимая врачебная помощь». – информирует пресс-служба правительства республики. Один ребенок, который пострадал в ДТП, попал в детскую РКБ, еще двое взрослых – в Республиканскую клиническую больницу. Стоит напомнить, 20 августа в Ногайском районе региона столкнулись микроавтобус «Форд Транзит» и грузовая фура. В результате трагедии скончались 8 человек, 5 были доставлены на вертолете в госпитали Махачкалы.

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