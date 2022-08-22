Премьер Дагестана проведал пострадавших в аварии с микроавтобусом

В центре находятся пострадавшие женщина и мужчина.

«Они идут на поправку, им оказывается необходимая врачебная помощь». – информирует пресс-служба правительства республики. Один ребенок, который пострадал в ДТП, попал в детскую РКБ, еще двое взрослых – в Республиканскую клиническую больницу. Стоит напомнить, 20 августа в Ногайском районе региона столкнулись микроавтобус «Форд Транзит» и грузовая фура. В результате трагедии скончались 8 человек, 5 были доставлены на вертолете в госпитали Махачкалы.