ЗАМАНА - Сергей Меликов поздравил жителей Дагестана с Днем Государственного флага РФ

Сергей Меликов поздравил жителей Дагестана с Днем Государственного флага РФ

Автор
22 августа, 2022. Понедельник 10:11
|||
Сергей Меликов поздравил жителей Дагестана с Днем Государственного флага РФ

Глава РД поздравил жителей региона с Днем Государственного флага России.

Сергей Меликов поздравил жителей Дагестана с Днем Государственного флага РФ
Общество

"Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Наш триколор, овеянный славой многих поколений предков, символизирует свободу Отечества, его суверенитет и величие, силу многонационального народа. Государственный флаг объединяет нас в моменты радостных событий и тяжелых испытаний, вдохновляет на ратные подвиги и трудовые свершения, научные открытия, культурные достижения и спортивные победы, служит напоминанием о славных страницах истории, олицетворением веры в светлое будущее и простой человеческой мечты о лучшем для наших детей. 

Как подчеркнул глава государства Владимир Владимирович Путин, флаг и гимн являются не просто символами, а «моральным, нравственным основанием российской государственности». В эти нелегкие дни, когда решаются задачи исторического масштаба, мы по-особенному ощущаем важность таких знаковых скреп, объединяющих наше общество, подпитывающих то пронзительное чувство Родины, которое не раз помогало нашему народу выстоять перед трудностями, ответить на любые вызовы.

Преданность Отечеству и готовность его защищать, уважение многовековых традиций и честь – это неотъемлемая часть закалявшегося веками дагестанского характера. И сегодня сопричастность к судьбе Родины, верность российскому триколору являются основой благополучия и динамичного развития нашей республики в единстве со всеми народами нашей страны.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, счастья, всего самого наилучшего. Пусть бело-сине-красный флаг гордо реет над страной, наполняя сердца чувством высокой национальной гордости и безграничной любви к нашей Великой Родине – России", — высказался Меликов.

Прочитано 34 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top