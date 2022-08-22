Сергей Меликов поздравил жителей Дагестана с Днем Государственного флага РФ

Глава РД поздравил жителей региона с Днем Государственного флага России.

"Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Наш триколор, овеянный славой многих поколений предков, символизирует свободу Отечества, его суверенитет и величие, силу многонационального народа. Государственный флаг объединяет нас в моменты радостных событий и тяжелых испытаний, вдохновляет на ратные подвиги и трудовые свершения, научные открытия, культурные достижения и спортивные победы, служит напоминанием о славных страницах истории, олицетворением веры в светлое будущее и простой человеческой мечты о лучшем для наших детей.

Как подчеркнул глава государства Владимир Владимирович Путин, флаг и гимн являются не просто символами, а «моральным, нравственным основанием российской государственности». В эти нелегкие дни, когда решаются задачи исторического масштаба, мы по-особенному ощущаем важность таких знаковых скреп, объединяющих наше общество, подпитывающих то пронзительное чувство Родины, которое не раз помогало нашему народу выстоять перед трудностями, ответить на любые вызовы.

Преданность Отечеству и готовность его защищать, уважение многовековых традиций и честь – это неотъемлемая часть закалявшегося веками дагестанского характера. И сегодня сопричастность к судьбе Родины, верность российскому триколору являются основой благополучия и динамичного развития нашей республики в единстве со всеми народами нашей страны.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, счастья, всего самого наилучшего. Пусть бело-сине-красный флаг гордо реет над страной, наполняя сердца чувством высокой национальной гордости и безграничной любви к нашей Великой Родине – России", — высказался Меликов.