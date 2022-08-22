Ростуризм рассказал о планах открыть курорт — аналог Сочи в Дагестане

Участники рынка выступают за строительство комплекса на площади примерно 200 га с гостиницами на 30 000 номеров, для чего потребуется до 300 млрд рублей. Такой проект станет аналогом Сочи с горным и морским кластерами, пишет РБК .

В связи со стабильным ростом турпотока в Дагестан федеральные власти начали думать о возведении в республике нового морского курорта на берегу Каспийского моря, информирует издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в сфере. Как заявляет источник на туристическом рынке, проект обсуждали на минувшей неделе на заседании по развитию внутреннего туризма у помощника президента Игоря Левитина. О наличии подходящего участка в Каякентском районе на собрании упоминал и руководитель Дагестана Сергей Меликов.





