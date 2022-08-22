В связи со стабильным ростом турпотока в Дагестан федеральные власти начали думать о возведении в республике нового морского курорта на берегу Каспийского моря, информирует издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в сфере.
Как заявляет источник на туристическом рынке, проект обсуждали на минувшей неделе на заседании по развитию внутреннего туризма у помощника президента Игоря Левитина. О наличии подходящего участка в Каякентском районе на собрании упоминал и руководитель Дагестана Сергей Меликов.
Ростуризм рассказал о планах открыть курорт — аналог Сочи в Дагестане
- Автор Дарья
- 22 августа, 2022. Понедельник 10:31
Участники рынка выступают за строительство комплекса на площади примерно 200 га с гостиницами на 30 000 номеров, для чего потребуется до 300 млрд рублей. Такой проект станет аналогом Сочи с горным и морским кластерами, пишет РБК.
В связи со стабильным ростом турпотока в Дагестан федеральные власти начали думать о возведении в республике нового морского курорта на берегу Каспийского моря, информирует издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в сфере.
Как заявляет источник на туристическом рынке, проект обсуждали на минувшей неделе на заседании по развитию внутреннего туризма у помощника президента Игоря Левитина. О наличии подходящего участка в Каякентском районе на собрании упоминал и руководитель Дагестана Сергей Меликов.
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