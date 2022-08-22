В Дагестане оснастили новым оборудованием два республиканских сосудистых центра

В Дагестане 2 республиканских сосудистых центра и 5 первичных сосудистых отделений оснастили оборудованием по государственной программе, информирует ТАСС, ссылаясь на главу Минздрава региона Татьяну Беляеву в прямом эфире, организованном ЦУР Дагестана.

"В Дагестане осуществляется оснащение двух республиканских сосудистых центров и 5 первичных сосудистых отделений <…>. Прежде всего туда было приобретено необходимое оборудование - аппараты ИВЛ и функциональные кровати, что крайне важно для лежачих пациентов, а также тяжелое оборудование - КТ и МРТ", — поделилась Беляева.

Как она уточнила, средства на оснащение были получены по программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Новое оборудование в этом году разместили и в центральной городской больнице Дербента. Там в тестовом режиме начал работу ангиограф.