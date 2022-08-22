ЗАМАНА - Дагестанские педагоги и студенты приглашаются к участию в Медиашколе 3.0

Дагестанские педагоги и студенты приглашаются к участию в Медиашколе 3.0

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22 августа, 2022. Понедельник 08:18
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Дагестанские педагоги и студенты приглашаются к участию в Медиашколе 3.0

3-я образовательная сессия Всероссийской онлайн-школы «Медиаволонтеры проекта «Без срока давности» проходит с 19 по 22 августа включительно.

Дагестанские педагоги и студенты приглашаются к участию в Медиашколе 3.0
Общество

Поучаствовать в ней могут учителя школ и колледжей, а также обучающиеся подведомственных Минпросвещения РФ образовательных организаций, реализующих ключевые образовательные программы высшего образования.

Обучение в Медиашколе 3.0 нацелено на развитие навыков формирования медиаконтента среди слушателей, которые интересуются патриотической тематикой.

Для участия требуется заполнить заявку здесь

 

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