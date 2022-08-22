Поучаствовать в ней могут учителя школ и колледжей, а также обучающиеся подведомственных Минпросвещения РФ образовательных организаций, реализующих ключевые образовательные программы высшего образования.
Дагестанские педагоги и студенты приглашаются к участию в Медиашколе 3.0
- Автор Дарья
- 22 августа, 2022. Понедельник 08:18
3-я образовательная сессия Всероссийской онлайн-школы «Медиаволонтеры проекта «Без срока давности» проходит с 19 по 22 августа включительно.
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