Так, они обсудили объекты, которые строятся в рамках реализации федеральной государственной программы «Развитие образования» нацпроекта «Образование».

Так, в микрорайоне «Ипподром» Махачкалы возводятся школы на 1224 ученических места. Строительная готовность составляет 43,54 процента. По сведениям генерального подрядчика, на этом этапе осуществляются работы по устройству крыши, размещению окон и дверей, внутренние отделочные работы. Внутренние инженерные сети сделаны в среднем на 20%, поставлены пожарные резервуары, котельная и трансформаторная подстанция. Благоустройство территории прошло на 20%. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.