ЗАМАНА - По нацпроекту «Образование» в Махачкале и Каспийске строятся новые школы

По нацпроекту «Образование» в Махачкале и Каспийске строятся новые школы

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22 августа, 2022. Понедельник 08:10
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По нацпроекту «Образование» в Махачкале и Каспийске строятся новые школы
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в пятницу, 19 августа, провел собрание на тему строительства и ввода в эксплуатацию общеобразовательных организаций в Махачкале и Каспийске.
По нацпроекту «Образование» в Махачкале и Каспийске строятся новые школы
Общество

Так, они обсудили объекты, которые строятся в рамках реализации федеральной государственной программы «Развитие образования» нацпроекта «Образование».

Так, в микрорайоне «Ипподром» Махачкалы возводятся школы на 1224 ученических места. Строительная готовность составляет 43,54 процента. По сведениям генерального подрядчика, на этом этапе осуществляются работы по устройству крыши, размещению окон и дверей, внутренние отделочные работы. Внутренние инженерные сети сделаны в среднем на 20%, поставлены пожарные резервуары, котельная и трансформаторная подстанция. Благоустройство территории прошло на 20%. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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