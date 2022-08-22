ЗАМАНА - «РИФ.Кавказ-2022» соберет на своей площадке более 400 специалистов в сфере IT

«РИФ.Кавказ-2022» соберет на своей площадке более 400 специалистов в сфере IT

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22 августа, 2022. Понедельник 01:55
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«РИФ.Кавказ-2022» соберет на своей площадке более 400 специалистов в сфере IT
Организацию VII Российского интернет-форума «Кавказ» в Дагестане обговорили в пятницу, 19 августа, на собрании под руководством премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
«РИФ.Кавказ-2022» соберет на своей площадке более 400 специалистов в сфере IT
Общество

Форум по традиции собирает большое число участников – экспертов и компаний в IT-области, сотрудников органов власти из соседних регионов, ответственных за цифровую трансформацию.

На мероприятии гости обсудят успешные практики работы обратной связи с гражданами, опыт применения больших данных и искусственного интеллекта для устойчивого развития городов, а также темы стимулирования развития сферы информационных технологий и цифровой экономики. Особое внимание будет уделено проблемам импортозамещения, информационной безопасности и возрастающей потребности в подготовке квалифицированных ИТ-специалистов. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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