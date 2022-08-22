Форум по традиции собирает большое число участников – экспертов и компаний в IT-области, сотрудников органов власти из соседних регионов, ответственных за цифровую трансформацию.

На мероприятии гости обсудят успешные практики работы обратной связи с гражданами, опыт применения больших данных и искусственного интеллекта для устойчивого развития городов, а также темы стимулирования развития сферы информационных технологий и цифровой экономики. Особое внимание будет уделено проблемам импортозамещения, информационной безопасности и возрастающей потребности в подготовке квалифицированных ИТ-специалистов. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.