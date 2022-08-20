В Дагестане стартовал историко-просветительский поход «Урахи – Кубачи. Маршрут интеллигентов»

Ученик школы №1 им. О. Батырая с. Сергокала Ахмедхан Магомедов поделился впечатлениями про первый день похода «Урахи – Кубачи. Маршрут интеллигентов».

Поход стартовал с села Урахи 19 августа. Его участников в путь проводили представители администрации Сергокалинского района Зубайру Исаев и Мурад Мусаев, а также национальный герой Дагестана, заслуженный учитель Жаго Яхьяева.

В первый день участники похода обошли села Урахи, Бурдеки. На ночь остановились в селе Канасираги, у семьи местного жителя Башира Исаханова, который уже третий год с радостью принимает ребят в своем доме.

В мероприятии, которое проводится ежегодно с 2018 года, 14-летний Ахмедхан принимает участие впервые.

«Я занимаюсь борьбой, поэтому решил в этом походе проверить свою спортивную выдержку и заодно расширить кругозор.

Благодаря походу впервые был в Бурдеки, Канасираги, и узнал столько нового об истории этих сел»,- делится школьник.

Напомним, поход «Урахи – Кубачи. Маршрут интеллигентов» проводится в этом году под эгидой Русского географического общества для привлечения внимания общества к сохранению культурных памятников и исторической памяти, а также для того, чтобы молодые люди получили начальные знания в области туристско-спортивного направления и краеведения.