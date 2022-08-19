На мероприятии выступит приглашенный федеральный специалист по продажам из Москвы Дмитрий Ащепков, специализирующийся на вопросах постановки отделов продаж, создании корпоративных сценариев продаж, корректировки структуры и воронки продаж.
Также в рамках события пройдет пленарное обсуждение темы «Перспективы развития молодежного предпринимательства в Дагестане».
Необходимо заметить, что Дагестан является пилотным субъектов, в котором реализуют проект Клуб молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес. Клуб нацелен на поиск бизнес-партнеров и наставников.