ЗАМАНА - Встреча Клуба молодых предпринимателей проходит в Каспийске

Встреча Клуба молодых предпринимателей проходит в Каспийске

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19 августа, 2022. Пятница 15:51
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Встреча Клуба молодых предпринимателей проходит в Каспийске

Сегодня, 19 августа, в Каспийске проходит первая встреча Клуба молодых предпринимателей проекта Росмолодежь.Бизнес.

Встреча Клуба молодых предпринимателей проходит в Каспийске
Общество

На мероприятии выступит приглашенный федеральный специалист по продажам из Москвы Дмитрий Ащепков, специализирующийся на вопросах постановки отделов продаж, создании корпоративных сценариев продаж, корректировки структуры и воронки продаж.

Также в рамках события пройдет пленарное обсуждение темы «Перспективы развития молодежного предпринимательства в Дагестане».

Необходимо заметить, что Дагестан является пилотным субъектов, в котором реализуют проект Клуб молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес. Клуб нацелен на поиск бизнес-партнеров и наставников.

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