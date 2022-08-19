Встреча Клуба молодых предпринимателей проходит в Каспийске

Сегодня, 19 августа, в Каспийске проходит первая встреча Клуба молодых предпринимателей проекта Росмолодежь.Бизнес.

На мероприятии выступит приглашенный федеральный специалист по продажам из Москвы Дмитрий Ащепков, специализирующийся на вопросах постановки отделов продаж, создании корпоративных сценариев продаж, корректировки структуры и воронки продаж.

Также в рамках события пройдет пленарное обсуждение темы «Перспективы развития молодежного предпринимательства в Дагестане».

Необходимо заметить, что Дагестан является пилотным субъектов, в котором реализуют проект Клуб молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес. Клуб нацелен на поиск бизнес-партнеров и наставников.

